Concluso il progetto “Comerio, paese dei libri e non solo”

“Per crescere, conoscere, includere e partecipare” è un progetto di carattere trasversale finalizzato alla crescita culturale dei cittadini, in particolare tramite la lettura. Il progetto rientra nella categoria “Micro Erogazioni” Anno 2018.

La biblioteca comunale, già oggetto di interventi migliorativi grazie a precedenti contributi della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, è divenuta il centro culturale e di aggregazione per i cittadini di Comerio. Molteplici sono le attività svolte, in particolare per i più piccoli. Sono stati effettuati laboratori di lettura per i bambini della scuola materna e delle scuole elementari oltre che alla ormai consueta “settimana del libro”, con il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori.

Anche presso la Collezione Zoologica comunale, situata a pochi metri dalla Biblioteca, sono stati effettuati interventi atti a garantire una migliore fruibilità degli spazi, a partire dall’allestimento di uno spazio da utilizzarsi come info point per scoprire o meglio conoscere le bellezze del nostro piccolo paese.

L’Associazione Giovanile Goji, operante nel territorio di Comerio dal 2014, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura, il patrimonio artistico e naturalistico del Paese, in particolare promuovendo azioni di Volontariato giovanile.

I volontari dell’associazione si occupano principalmente delle attività di gestione e valorizzazione della Biblioteca e della Collezione Zoologica comunale, ma sono attivi su tutto il territorio comunale prestando la loro opera anche in assistenza ad altre associazioni durante le numerose manifestazioni che animano Comerio.

Oltre all’Associazione Goji, hanno partecipato attivamente al progetto il Comune di Comerio e l’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori, partner fondamentali per la buona riuscita delle attività oggetto del progetto.

Grazie agli interventi effettuati in questi ultimi due anni con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus si può affermare che oggi la biblioteca comunale è sicuramente divenuta un importante punto di riferimento per la vita del Paese e per lo sviluppo culturale dei suoi abitanti. Vengono svolti corsi, incontri di lettura per adulti e bambini e varie associazioni del Paese fruiscono dei locali per lo svolgimento dei propri incontri periodici.

I volontari dell’Associazione Goji, commentano: «Visto che i risultati ottenuti nell’ambito del progetto sono da ritenersi assolutamente positivi, far altro che ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato nella realizzazione delle attività, in particolar modo la Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, con la volontà di continuare in questa direzione e sviluppare nuovi progetti per il futuro».