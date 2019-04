Cooperazione, creatività e fantasia “magnetiche”

L’Aereo dei sogni, lo Sfasciacarrozze e lo Scaccia noia: alla fine sono stati tre, e non due, i giocattoli premiati tra tutti quelli realizzati dai bambini che hanno aderito a “Eureka! Funziana” l’evento promosso a livello nazionale da Federmeccanica e MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), in partnership con diversi centri di ricerca. Sul territorio è l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese a portare avanti l’iniziativa rivolta ai bambini delle classi 4^ e 5^ della primaria per trasmettere loro “la passione del saper fare”.

Il tema proposto è stato il magnetismo. A ciascuna delle 19 classi che hanno aderito al progetto è stato fornito un kit confezionati dall’Associazione Realmonte con il coinvolgimento di un gruppo di rifugiati politici. In ogni kit diversi materiali per costruire un giocattolo di fantasia. Tra questi dei magneti, delle schede su diversi principi della fisica e una scheda elettronica, per azionare un motore in base alla quantità di luce presente in un ambiente. Un lavoro di squadra e di fantasia che ha conquistato la giuria, chiamata a scegliere un vincitore per le classi 4^ e uno per le 5^.

Oggi, nella mattina di giovedì 11 aprile gli oltre 400 bambini-costruttori coinvolti dall’iniziativa, si sono riuniti al Cinema Castellani di Azzate con le loro maestre (oltre una trentina di 7 diversi istituti comprensivi) per una festa, spettacoli e allegria che si è conclusa con la premiazione dei lavori migliori. “Per il secondo anno, i bambini hanno saputo stupirci con progetti non solo sorprendentemente creativi, ben realizzati e presentati in modo originale, sfruttando tutti gli strumenti che avevano a disposizione, compresi quelli digitali, mostrano già tutte le competenze giuste su cui lavorare per affrontare un domani le sfide della manifattura 4.0”, commenta Giovanni Berutti Presidente del Gruppo merceologico delle imprese “Meccaniche” dell’Unione Industriali. “La capacità di lavorare in gruppo, ciascuno con un proprio ruolo, sperimentata per realizzare questi progetti, sarà fondamentale nel mondo del lavoro e anche oggi, nella vita di tutti giorni”, ha aggiunto Dario Gioria, Presidente del Gruppo merceologico delle imprese “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie” dell’Unione Industriali.

Gli alunni partecipanti sono stati divisi in gruppi di lavoro per incentivare la cooperazione e la suddivisione di compiti e ruoli. A ciascun gruppo è stato chiesto di tenere un diario sul lavoro svolto e di realizzare una pubblicità del giocattolo. Alla fine i vincitori sono stati tre.

“L’Aereo dei sogni” della 4^A della Scuola “Pontida” di Busto Arsizio per la categoria classi 4^.

“Lo Sfasciacarrozze” della 5^ della Scuola “Silvio Pellico” di Ranco, per la categoria classi 5^.

Il premio speciale è stato assegnato, invece, dalla commissione alla classe 5^ della Scuola “Alessandro Manzoni” di Morosolo con il progetto “Lo Scaccianoia” che è valso ai suoi progettisti una visita e un’esperienza di laboratorio didattico al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.

Ma l’applauso finale è andato a tutti i piccoli alunni delle scuole aderenti all’iniziativa: Istituto Comprensivo di Angera (S. Pellico), Istituto Comprensivo S. D’Acquisto di Lonate Ceppino (Marconi), Istituto comprensivo Campo dei Fiori (Manzoni di Morosolo e Pedotti di Luvinate), Istituto Comprensivo A. Moro di Solbiate Olona (Pascoli), Istituto Comprensivo L. Da Vinci (Castiglioni di Azzate, S. Giovanni Bosco di Bodio Lomnago), Istituto Comprensivo De Amicis Gallarate (De Amicis e S. Pellico), Istituto Comprensivo De Amicis Busto Arsizio (“Pontida”).