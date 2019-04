Dagli antichi romani a oggi, la lunga storia della profumeria e della cosmesi

Bellezza e salute: un binomio che da secoli ha affiancato la vita delle donne e che sarà al centro di un interessante incontro storico al Museo della Studi Patri di Gallarate.

«Ma quale storia nascondono le erbe, le radici, le resine, i fiori e altre materie prime della produzione profumiera e cosmetica? Come erano usati nel passato? Lo scopriremo in un viaggio tra i prodotti da toeletta femminile e le tecniche usate per produrli dall’antichità al mondo moderno».

Relatrice della serata sarà la dott.ssa Mara Iametti, laureata in Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico, docente, socia archeologa del Gruppo Archeologico del DLF di Gallarate.

Quando: mercoledì 17 aprile 2019 ore 21.00

Dove: Museo della Studi Patri di Gallarate, via Borgo Antico

Ingresso libero