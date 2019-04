Festa grande per Nfo Ferno, San Michele e Coarezza

L’ultima domenica di campionato non è stata avara di emozioni. Nfo Ferno e San Michele vincono i rispettivi gironi e vengono promosse in Prima Categoria. Sale dalla Terza il Coarezza, che sbanca Malnate nello scontro diretto.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

La Nfo Ferno batte 2-0 la Borsanese e si regala il salto doppio: in due anni dalla Terza alla Prima Categoria. La vittoria 2-0 a Canegrate non basta all’Olgiatese, che si presenta forte del secondo posto ai playoff, dove affronterà la Pro Juventude, sconfitta 3-1 dal Bienate Magnago. Bienatesi che confermano la terza piazza e per gli spareggi promozione dovranno vedersela con la Crennese Gallaratese, fermata sullo 0-0 dalla Rescaldinese, che invece retrocede. Ai playout la sfida sarà tra Airoldi, sconfitto in casa 5-1 dal Lonate Pozzolo, e Canegrate. Valanghe di gol sugli altri campi: termina 6-5 tra Gorla Minore e Samarate, 5-3 invece per l’Aurora Cantalupo conto il Beata Giuliana. Conclude con un successo la Kolbe, 2-1 sul campo dell’Arnate.

CLASSIFICA: Nfo Ferno 64; Olgiatese 62; Bienate Magnago 58; Crennese Gallaratese 54; Pro Juventude 53; Gorla Minore 50; Lonate Pozzolo 48; Beata Giuliana 42; Arnate 39; Borsanese 34; Samarate 31; Kolbe 30; Virtus Cantalupo 28; Canegrate 25; Airoldi 24; Rescaldinese 21. VERDETTI: Nfo Ferno in Prima Categoria. Playoff: Olgiatese – Pro Juventude e Bienate Magnago – Crennese Gallaratese. Playout: Airoldi – Canegrate. Retrocessa: Rescaldinese.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Basta lo 0-0 contro la Cuassese al San Michele per festeggiare la promozione in Prima. Al Bosto invece non serve il 7-0 rifilato alla Ternatese se non a blindare il secondo posto e passare direttamente al secondo turno playoff. Al primo turno saranno invece opposti Lonate Ceppino, che hanno fatto le prove nell’ultima di campionato: 1-0 per i lonatesi. Il Cairate chiude in bellezza vincendo 5-0 in casa del Sumirago, ultimo e retrocesso, grazie alla cinquina di De Luca. Di fronte ai playout la Ternatese e San Luigi Albizzate, che fa 1-1 in casa della Lavena Tresiana, salva proprio grazie a questo punticino. Terminano l’annata con una vittoria il Buguggiate, 3-2 sulla Calcinatese, e l’Aurora Induno, 2-1 sul Laveno Mombello, mentre finisce 2-2 tra Ceresium e Caravate.

CLASSIFICA: San Michele 67; Bosto 66; Lonate Ceppino 62; Sommese 58; Cuassese 56; Cairate 55; Ceresium Bisustum 45; Buguggiate 42; Aurora Induno 39; Caravate 36; Calcinatese, Laveno Mombello 32; Lavena Tresiana, Ternatese 20; San Luigi 17; Sumirago 15. VERDETTI: San Michele in Prima Categoria. Playoff: Bosto al secondo turno, Lonate Ceppino – Sommese al primo. Playout: San Luigi – Ternatese. Retrocessa: Sumirago.

TERZA CATEGORIA

Il Coarezza si prende tutto. La vittoria nello scontro diretto di Malnate, vinto 2-1 grazie alla doppietta di Saturno, che sale a quota 39 (trentanove!) gol, vale il primo posto e la promozione in Seconda Categoria. Dovrà passare dai playoff la Malnatese, che affronterà ai playoff l’Eagles, sconfitto 1-0 in casa dell’Angerese. L’altra sfida promozione sarà tra France Sport, comodo 6-0 contro il Fulcro Travedona, e Jeraghese, vittoria esterna 2-1 sul campo della Casmo. Nelle altre sfide dell’ultima giornata, da segnalare l’8-0 del Don Bosco sul Molde e il 5-4 dell’Olona in casa del Rancio. Vittoria 3-0 della Valcuviana sulla Pro Cittiglio, la Casport regola 2-0 il Casbeno.