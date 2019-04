Fiume Olona e cambiamenti climatici, un convegno in biblioteca

Come sta cambiando il fiume Olona con i cambiamenti climatici in atto? Se ne parlerà in un importante convegno organizzato da Legambiente, Amministrazione Comunale di Castellanza e Contratti di Fiume nella sala dedicata agli incontri pubblici della biblioteca di Castellanza in piazza Castegnate. L’appuntamento è per il 10 maggio alle 20,45.

La lista dei relatori è imponente e comprende Flavio Castiglioni, da sempre in Legambiente e consigliere comunale delegato all’ecologia, Barbara Meggetto di Legambiente Lombardia, Arpa Lombardia, Viviane Iacone della prevenzione rischi di Regione Lombardia, l’avvocato Franco Brumana degli Amici dell’Olona, il sindaco Mirella Cerini.

Ci saranno anche due tavole rotonde in cui si palerà di gestione delle acque reflue e industriali e di progetti di riqualificazione ecologica con diversi esponenti di associazioni, enti e amministrazioni della zona. Al termine si potrà partecipare ad un dibattito aperto.