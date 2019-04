Fridays for future a Varese: il prossimo è dedicato alle bici

«Ispirati da Greta ci siamo riuniti in piazza per l’evento globale del 15 marzo scorso, ma la mobilitazione per una giustizia climatica e ambientale non si è fermata».

Gli organizzatori varesini di Friday for Future non mollano,e annunciano la prossima iniziativa: «Abbiamo continuato a darci appuntamento in Piazza Monte Grappa per discutere di ambiente e continueremo a incontrarci invitando associazioni e attivisti che operano sul nostro territorio. Due settimane fa abbiamo parlato, insieme a Giacomo Castana (ideatore del progetto Prospettive Vegetali) dell’importanza delle piante per la vita sul nostro pianeta e dell’esempio che offrono per l’uomo. Venerdì scorso è stata l’occasione per svolgere un’assemblea e condividere idee e progetti sulle prossime tappe della nostra mobilitazione».

Domani, venerdì 5 aprile: «Abbiamo deciso di affrontare il tema della mobilità sostenibile: il nostro ospite sarà Leonardo Savelli, di FIAB Varese, un’associazione che promuove l’uso della bicicletta al fine di una maggiore vivibilità delle nostre città. Per questa ragione l’invito è ancora una volta per venerdì alle 17.30.

E visto che il cambiamento incomincia dalle azioni di ognuno di noi, questa volta vi aspettiamo in bicicletta»