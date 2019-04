Galliate “si adegua”, tassa rifiuti più alta

Aumenta la tassa rifiuti, le altre imposte comunali restano invariate. Questo è quanto è stato deciso nel corso dell’ultimo consiglio comunale a Galliate Lombardo che si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo di Giorgio Fiorio scomparso a marzo dopo una lunga malattia.

Fiorio è stato attivo nell’amministrazione del comune di Galliate Lombardo dal 2003 al 2008 è stato vicesindaco e prima consigliere dal 1999 al 2002: il suo è stato un ruolo fondamentale nella gestione del comune di Galliate e nella fondazione della Pro Loco.

La giunta ha poi approvato la convenzione per il risanamento del Lago di Varese promosso da Regione Lombardia e che verrà siglata ufficialmente dal presidente Fontana, dai sindaci dei Comuni rivieraschi, e dagli altri enti coinvolti.

E veniamo alla tassa rifiuti. Galliate Lombardo si trova nella stessa situazione di Azzate che nella stessa settimana ha approvato l’aumento della tassa rifiuti per la stessa ragione: Coinger sta lavorando all’introduzione della tariffa puntuale di bacino ed ha investito una grossa cifra per il progetto, cifra che è stata ripartita tra i comuni che fanno parte della società di raccolta e smaltimento rifiuti.

Gli abitanti di Galliate Lombardo vedranno così la Tari “ritoccata al rialzo”: la somma spalmata tra le famiglie è di 13 mila euro. Restano invariate invece Irpef, Imu e Tasi.

Anche Galliate è nella stessa situazione di altri Comuni soci di Coinger: il piano finanziario della società con sede a Brunello prevede per il 2019 un incremento delle tariffe che per Galliate è appunto di 13 mila euro ma se il progetto della tariffa puntuale per qualche ragione non dovesse partire, l’anno successo la Tari verrà rimodulata.