Una gita al Castello di Leonardo, tra giochi e macchine volanti

Il genio e la passione, ma anche i giochi e i marchingegni di Leonardo Da Vinci saranno protagonisti a maggio di un nuovo evento organizzato dallo staff di Grotta di Babbo Natale di Ornavasso: il Castello quattrocentesco di Piovera (Alessandria), di incredibile bellezza, diventa il Castello di Leonardo (www.castellodileonardo.it), a 1 ora e 30 minuti da Varese.

Perfettamente conservato, il Castello ha 40 stanze che si potranno visitare durante le giornate di domenica 5, domenica 12 e domenica 19 maggio (l’8 maggio apertura per le scuole), mentre il Castello, grazie alla collaborazione con All Crazy, la compagnia teatrale che organizza i family show nei principali teatri italiani, farà rivivere le atmosfere e gli spettacoli dell’epoca di Leonardo da Vinci.

In programma per l’intera giornata giochi rinascimentali, giullari, esposizione delle macchine del volo.

Durante la giornata sono previste anche diverse repliche del Musical originale del Volo di Leonardo e sarà possibile visitare le cantine, con i torchi di Leonardo da Vinci, un laboratorio artistico con 300 mila disegni e provare la stampa a caratteri mobili.

Nel Castello è possibile pranzare, con i prodotti tipici piemontesi, oppure fare pic-nic nel vastissimo parco ombreggiato.

Per partecipare è necessario prenotare on line sul sito www.castellodileonardo.it

Per maggiori informazioni: info@castellodileonardo.it oppure 0323 497349