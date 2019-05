Il Castello di Leonardo: uno spettacolo lungo un giorno

Inaugurato domenica 5 maggio, il Castello di Leonardo si prepara per il 12 e 19 maggio a nuove domeniche di avventure ed esperimenti capaci di scatenare meraviglia in grandi e piccini.

Galleria fotografica Il Castello di Leonardo 4 di 9

Questo evento è dedicato al più grande dei geni ma non è una “mostra” nel senso tradizionale del termine. Piuttosto si tratta di uno spettacolo che dura l’intera giornata, coinvolgendo i cortili del Castello popolati da giullari e giochi rinascimentali. Qui anche le cantine hanno fascino, perché custodiscono i torchi su disegno leonardesco, ci sono le macchine del volo in cortile e laboratori per disegnare e sperimentare la stampa a caratteri mobili.

Il tutto animato dalla presenza di attori professionisti dei principali teatri italiani.

Inoltre, in occasione della manifestazione è possibile visitare le 40 stanze del Castello quattrocentesco di Piovera (Alessandria), cornice d’eccezione all’evento, al prezzo convenzionato di 2 euro (anziché 10).

Il Castello si trova a 1 ora e mezza da Varese e qui è possibile pranzare con i prodotti tipici piemontesi, oppure fare pic-nic nel vastissimo parco ombreggiato.

Per partecipare è necessario prenotare on line sul sito www.castellodileonardo.it.

Per maggiori informazioni: info@castellodileonardo.it oppure 0323 497349.