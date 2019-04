Guida step-by-step alle pulizie di primavera più accurate

Le pulizie di primavera sono una preziosa occasione che bisogna sapere sfruttare al meglio per pulire in modo approfondito la casa e riordinarla, prima dell’arrivo dei mesi più caldi, quando risulterebbe più faticoso eseguire determinate operazioni di pulizia straordinaria. Per essere sicuri di portare a termine il lavoro in maniera schematica, senza il rischio di dimenticare qualcosa, bisogna pianificare un percorso da seguire passo passo e organizzare le varie operazioni. Il segreto è trovare il giusto metodo e ogni casa ne richiede uno proprio.

Pianificazione pulizie di primavera

Le pulizie di primavera vanno pianificate, non si può pensare di eseguire una pulizia approfondita di tutta la casa senza avere un piano preciso da seguire. Bisogna poter tenere tutto sotto controllo durante le varie fasi. Ci sono diversi metodi per eseguire le pulizie di primavera e dipendono molto da come volete procedere. Si può scegliere di eseguirle per stanze, oppure in base alla mansione. Per esempio, si può scegliere un giorno in cui lavare i pavimenti di tutta la casa, mentre il giorno dopo lavare tutte le finestre e quello successivo i termosifoni, ecc. Oppure si può procedere per stanze, dove ogni giorno deve essere dedicato a un solo ambiente per volta.

Non importa quale metodo venga scelto, quello che conta è suddividere le pulizie di primavera in diverse fasi, per potersi concentrare solo su una cosa specifica e soprattutto, per non affaticarsi troppo. Se si è anziani, non si dispone di alcun aiuto da parte di famiglia e amici, se non si sono fatte le pulizie generali da molto tempo o se la casa è molto grande, la soluzione migliore è quella di rivolgersi a un aiuto esterno per le pulizie, come quello di una ditta di pulizie per appartamenti (se vivete nel nord Italia, suggeriamo ImpresaDiPulizieAMilano)

Qual è il periodo più indicato per le pulizie di primavera?

La risposta sembra scontata, ma non è così. Le pulizie di primavera andrebbero fatte all’arrivo dei primi caldi, quando c’è la possibilità di aprire le finestre per un lungo periodo e permettere agli ambienti di arieggiare.

Non si deve cercare di terminare tutte le operazioni nel giro di pochi giorni. Se avete problemi di tempo, perché per esempio lavorate, potete dedicare diversi week-end alle pulizie di primavera ma ciò comporta spesso che le operazioni occupano tutto il mese. Per chi invece ha più tempo da dedicare alla casa, tutte le operazioni sono facilmente completabili nell’arco di una settimana.

Pulizie di primavera: da dove si comincia?

In genere, la metodologia più adottata, è quella di procedere per stanze: si comincia da una stanza, solitamente la più esterna della casa e si passa alla successiva solo quando ogni elemento è stato pulito. Si consiglia di partire dalle stanze meno utilizzate dagli occupanti, per esempio le stanze da letto, occupate solo di notte, per poi lasciare alla fine i bagni e la cucina. Ricordate che alcune operazioni di pulizia, come l’eliminazione di macchie, muffa e ragnatele, vanno fatte prima d’iniziare la pulizia ordinaria.

La migliore organizzazione per pulizie di primavera

Come già detto, esistono diversi metodi per procedere: si può fare per stanze o per mansione, ma nessuno vieta di unire i due metodi. Noi per esempio, vi consigliamo di partire con alcune operazioni preliminari, per poi procedere alla pulizia dei singoli ambienti. Ecco come fare le pulizie di primavera in 5 giorni: