Ingrana la retromarcia e “stende” due nonnine

(immagine di repertorio)

Mette la retromarcia per uscire dal parcheggio ma “stende” due anziane signore che stavano attraversando la strada.

E’ successo oggi pomeriggio a Locarno, ad un automobilista svizzero di 26 anni. Mentre stava effettuando una retromarcia da un parcheggio per immettersi in via Valle Maggia, durante la manovra ha urtato una 74enne e una 91enne, entrambe cittadine svizzere, che stavano attraversando la strada.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure alle due donne, le hanno trasportate in ambulanza all’ospedale.

Fortunatamente, stando ad una prima valutazione medica, le condizioni delle due donne non sono gravi: la 91enne ha riportato una frattura ad un braccio, mentre la 74enne ha riportato lievi ferite.