Inter: Antonio Conte e mercato strategico per tornare a vincere

Si racconta che lo scorso novembre Antonio Conte avrebbe detto di no a Florentino Perez che lo avrebbe voluto sulla panchina del Real Madrid al posto di Julen Lopetegui. L’offerta era decisamente allettante: circa 12 milioni a stagione. Eppure il tecnico leccese avrebbe rifiutato. Il problema sarebbe stato principalmente l’assenza di un progetto tecnico e di strategie non compatibili fra le parti.

Ecco perché l’ex manager del Chelsea resta in attesa dell’occasione giusta per sedere su una panchina di prestigio. Un occasione che potrebbe arrivare proprio con l’Inter.

La società nerazzurra sa bene che per poter arrivare ad Antonio Conte la base minima è quella di 10 milioni di sterline (11,6 milioni di euro circa) a stagione: durata e ingaggio non possono essere tema di discussioni. Conte non pone come “conditio sine qua non” la partecipazione alla Champions o anche solo all’Europa League. Il fattore fondamentale per lui è la presenza di un progetto e la possibilità di poter crescere e vincere da subito.

Proprio per tutti questi fattori la pista Inter sembrerebbe quella più seria al momento, soprattutto dopo l’ingresso in nerazzurro di Beppe Marotta. Zhang Jindong e il figlio Steven apprezzano Conte già da prima dell’ingaggio di Spalletti, ed il tecnico ex Chelsea non ha mai negato la sua teorica disponibilità a prendere in mano un progetto che sulla carta, con l’ammorbidirsi dei paletti imposti dal fair play finanziario, si annuncia ancora più serio e solido.

Ecco perché l’Inter, prossimamente favorita nella sfida di domenica contro il Frosinone, proverà ad accontentare Conte immediatamente per quanto riguarda il mercato.

Andando ad analizzare la rosa per reparti, per quanto riguarda la difesa questa dovrebbe essere confermata in blocco: De Vrij e Skriniar saranno due giocatori cardine della nuova difesa a tre di mister Conte la quale verrà rinsaldata dall’arrivo ormai certo di Diego Godin a parametro zero dall’Atletico Madrid.

A centrocampo, invece, la società è alla ricerca di un big che possa alzare la qualità del gioco: i nomi più papabili sono quelli di Rakitic (Barcellona), Gundogan (Manchester City) ed Eriksen (Tottenham), in scadenza nel 2020. Oltre a questi si fa anche il nome della giovane promessa Nicolò Barella del Cagliari. Tra i giocatori già presenti in rosa dovrebbero essere blindati Brozovic e Nainggolan, nomi da cui Conte ha intenzione di ripartire.

Per quanto riguarda, poi, l’attacco Mauro Icardi ed Ivan Perisic sembrano ormai sicuri della loro partenza. Per quanto riguarda la sostituzione del bomber argentino i due nomi più in auge sono quelli di Edin Dzeko, il quale dovrebbe presto lasciare la Roma e Romelu Lukaku. Il giocatore belga lascerà il Manchester United a fine stagione ed è un vecchio pallino di Antonio Conte. Per quanto riguarda la sostituzione di Perisic gli occhi sono puntati principalmente su Bergwijn, attaccante ventunenne del Psv Eindhoven.

La lista è quindi pronta e presente sul tavolo di Marotta: a dare il via ai piani sarà la matematica qualificazione in Champions League. Dopo di questa l’Inter potrà cominciare la sua rivoluzione.