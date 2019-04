La settimana del Gagarin inizia con i bitcoin e finisce con il cinema

Nuova settimana al Circolo Gagarin: giovedì l’appuntamento nei locali di via Galvani è per provare a capire qualcosa di più sulle criptovalute con la Guida galattica al Bitcoin: tutta una truffa oppure una rivoluzione? Sabato ci sarà la presentazione dei nuovi album di TheUnsense e !Kung San: tra dark wave e post rock dalla provincia di Varese. Domenica torna OccupyGagarin: l’appuntamento per confrontarci e cercare di costruire insieme il Circolo del futuro. La serata continua con Cine Underground, il nostro cineclub dedicato a produzioni indipendenti e di genere, che questa volta ci propone un film di fantascienza anni 50 realizzato però una manciata di anni fa.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti del circolo che è aperto tutte le sere (lunedì escluso)

Gio 4 aprile 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, chiacchierata dalle 21.30

Guida Galattica al Bitcoin

Cos’é il Bitcoin? Cosa sono le criptovalute? Una truffa? Un titolo borsistico? La moneta con cui il crimine compra droga e armi per annichilire il mondo? O una epocale rivoluzione tecnologica che promette di cambiare la razza umana una volta per tutte? Scopritelo al Circolo Gagarin. Maggiori info qui.

Sab 6 aprile 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

ThEUnsEnsE + !Kung San

Un mix di dark wave, post rock e pop dal respiro internazionale in arrivo dalla provincia di Varese al Circolo. TheUnsense e !Kung San vengono presentrci i loro nuovi album in una serata imperdibile! Maggiori info qui.

Dom 7 aprile 2019 – Chiacchierata dalle 18

#OccupyGagarin: dove sta andando il Circolo?

Un nuovo appuntamento per parlare del Circolo, di cose fatte e di quelle ancora da fare. Un momento fondamentale per fare domande, portare critiche o proposte e per capire come funzione un luogo gestito da volontari. Maggiori info qui.

Dom 7 aprile 2019 – Proiezione dalle 21.00

Cine Underground: Demon with the atomic brain

Un film di fantascienza anni 50 fatto negli anni 2000. Venite a scoprire l’universo fantastico di Christopher R. Mihm, una sorta di Gondry dei B movie! Serve altro per convincervi a passare al Circolo? Maggiori info qui.