Dopo la triennale: l’Insubria presenta l’offerta magistrale

Che cosa fare dopo la laurea triennale? L’Università degli studi dell’Insubria presenterà la sua offerta il prossimo 11 aprile, presso le sedi di Varese e Como. Verranno presentati i percorsi di laurea magistrale, rivolti non solo ai propri studenti, ma anche agli studenti provenienti da altre Università.

L’ateneo offre 12 corsi di laurea magistrale, di cui 7 con la possibilità di doppio titolo, seguendo la seconda parte del percorso in un’università straniera.

La docente Michela Prest, delegato del rettore per la comunicazione, l’orientamento e il fundrasing ha commentato: « il percorso di laurea magistrale è decisamente diverso da quello triennale, fa fare un salto di qualità permettendo di approfondire e diventare esperti in termini specifici».

La laurea magistrale dà inoltre maggiori possibilità in termini occupazionali: secondo la XX indagine Almalaurea-2018, il tasso occupazionale ISTAT, a un anno dal completamento degli studi è dell’84,4% per i laureati magistrali, rispetto alla media nazionale che è del 73%.

Giovedì 11 aprile a Varese, presso il padiglione Monte Generoso, dalle ore 10 alle ore 12, verranno presentanti i corsi di economia, diritto e finanza d’impresa, Global entrepreneurship economica and management e informatica.

Sempre a Varese, al padiglione Morselli, dalle ore 9 alle ore 13.30, verranno presentati i corsi di Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro, scienze e tecniche della comunicazione e scienze ambientali. Per concludere la giornata, nell’aula magna Granello Porati di via Durant 3, dalle ore 12.15 alle ore 13.55, si presenteranno le lauree in Biotecnologie molecolari e

Industriali e Biomedica Sciences.

A Como, sempre nello stesso giorno, nel Chiostro di Sant’Abbondio sono in programma due presentazioni: la terza edizione del Master in promotori del dono dalle 9.30 alle 10, il corso di laurea in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale dalle 10 alle 13 ed il percorso di traduzione giuridica ed economica e mediazione linguistica, culturale e giuridica, con la possibilità di un doppio titolo con l’Università di Siviglia.

Sempre a Como, presso la sede di vai Valleggio, verranno presentati , dalle ore 9.30 alle 12 i corsi di Fisica, Chimica, Matematica e Scienze ambientali.

L’Università darà la possibilità di seguire delle mini-lezione e di far visita agli innumerevoli laboratori didattici di cui dispone.