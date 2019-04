Le manovre giuste in caso di emergenza

Gli specialisti di Cives (Infermieri per l’emergenza) e Opi (Operatori per l’infanzia), giovedì 4 aprile dalle ore 10 saranno allo spazio aperto Sono qui con te del Melograno a Germignaga per un incontro dedicato alle manovre di disostruzione pediatrica.

L’iniziativa è rivolta a mamme, papà, futuri genitori e operatori che potranno affrontare l’argomento sia in termini teorici che dal punto di vista pratico con delle dimostrazioni.

L’incontro è ad offerta libera, ma è richiesta prenotazione telefonando al numero 339 8337010

Lo Spazio aperto di Germignaga è ospitato nella sede della Pro Loco di via del Torchio 2 a Germignaga (sopra la biblioteca).