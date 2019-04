Il meteo promette bene, i Pirati pronti per “Arcisate in fiaba”

E’ confermata l’edizione 2019 di Arcisate in Fiaba, in programma sabato 27 e domenica 28 aprile al Parco Lagozza. Il meteo nel fine settimana dovrebbe essere clemente e la manifestazione si svolgerà come da programma, con l’apertura alle 18 di sabato e la conclusione degli spettacoli nella serata di domenica,

Protagonisti quest’anno “I pirati dei Caraibi”, tema che sarà declinato in scenografie, esposizioni, mercatini, accampamenti e antichi mestieri oltre ad un fitto programma di intrattenimento: dai combattimenti tra pirati e truppe inglesi, alle acrobazie in volo della Falconeria Maestra, dagli spettacoli alle animazioni per grandi e bambini, che vedranno in campo più di 100 artisti professionisti.

L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dall’assessorato alla Cultura e dall’associazione Ape – Amicizia per educare e gestito dall’azienda speciale Parmiani, e offrirà momenti di spettacolo e di divertimento per tutti, ma farà letteralmente incantare bambini e ragazzi con il rifugio dei pirati, un mix di avventure per i più piccoli e coraggiosi, con le sorprese nel forziere di Capitan Barbarossa, laboratori e trucchi a tema, la caccia al tesoro maledetto (animazione con vestizione a tema), prove di abilità negli accampamenti con sfide come il taglia-caviglie, la giostra dei sacchi rotanti, il triangolo dei sacchi oscillanti, i numerosi giochi del villaggio di Tortuga, le prove agli antichi mestieri, la caccia alle streghe e il guanto del falconiere.

Per tutta la durata dell’evento sarà allestito inoltre uno stand gastronomico.

Una grande mappa ubicata in corrispondenza di tutti gli ingressi indicherà i vari luoghi. Al centro del Parco Lagozza sarà predisposto un info point, per fornire tutte le indicazioni su programma, spettacoli e animazioni per bambini e ragazzi.

In campo, per garantire la perfetta riuscita della manifestazione anche la Pro Loco di Arcisate, l’associazione Genitori per la scuola, il Corpo Musicale Brenno Useria, l’associazione Michi Raggio di Sole, il Corpo Musicale Arcisate, lka Caritas della Comunità Pastorale Madonna d’Useria, la Protezione civile di Arcisate, e la Croce rossa Comitato della Valceresio.

Qui il dettaglio del programma

La pagina Facebook per tutte le informazioni e per seguire aggiornamenti ed eventuali variazioni.

La locandina