“Nessun dialogo tra Per Gavirate e il candidato del PD”

«Nessun dialogo o ipotesi d’accordo con il candidato del Partito Democratico». Gianni Lucchina, capogruppo consiliare di Per Gavirate nega che ci siano ipotesi di lavoro con l’avvocato Beccari come riportato nell’intervista rilasciata recentemente: « In questo periodo a Gavirate c’è molto nervosismo fervono i preparativi per la prossima scadenza elettorale.

Forse l’entusiasmo non aiuta ad evitare distrazioni e vede il candidato del Pd a perseverare in dichiarazioni che non trovano riscontro.

Come già più volte dichiarato, come persona informata dei fatti, ricordo che sono il capogruppo consiliare dell’attuale opposizione, Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre, non vi è alcun dialogo aperto ne accordi, ne tanto meno contatti tra l’Avv. Beccari e il gruppo da me rappresentato.

L’attuale gruppo di opposizione pro-tempore è ancora impegnato nel suo impegno Amministrativo ed esaurirà il proprio mandato tra qualche settimana e continuerà ad essere il fulcro di un vero Civismo non di facciata lontano dai partiti e dalle segreterie provinciali o dalle sedi comunali degli stessi.

Questo metodo non aiuta certo ad impostare la campagna elettorale sui giusti binari di confronto programmatico tra tutte le liste che saranno in campo».

Quanto al rinnovo della sua candidatura alla guida di Gavirate, Lucchina glissa : « Lo saprete presto».