Pinti sul caso Laforgia: “Occhio, c’è una mucca nel corridoio”

«So che alla maggioranza targata Pd la metafora della mucca nel corridoio non suona nuova: è la stessa con cui un loro ex compagno di strada, Pierluigi Bersani, aveva tentato di metterli in guardia prima del naufragio renziano. Con le dovute proporzioni lo stesso sta accadendo nell’ amministrazione comunale dove un presidente di commissione consiliare, Enzo Laforgia, si è dimesso dalla sua carica lamentando non solo la scarsa collaborazione con l’Assessore Cecchi, ma addirittura di essersi ritrovato più volte a supplirne di fatto le funzioni nel rapporto con associazioni e realtà locali che non trovavano altrimenti il modo per interloquire con il Comune».

Così il consigliere comunale della Lega Marco Pinti si esprime su quello che lui stesso definisce “Il caso Laforgia”, il presidente della commissione Cultura che si è recentemente dimesso, motivandolo con una nota, dalla sua carica.

Il risultato finale di questo atteggiamento, secondo Pinti: «Non si riduce a mera questione politica, risolvibile con una nuova manche del gioco della sedia, ma rappresenta un danno strutturale alle prerogative del Consiglio e del suo dovere di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta, a discapito finale dei cittadini».

Per questo motivo il consigliere, a poche ore dal consiglio comunale previsto per giovedì 11 alle 20.45 rinnova «al Presidente Malerba la mia sollecitazione ad intervenire in apertura, invitando l’Assessore Cecchi o il Sindaco a riferire sulla questione nella sede appropriata del Consiglio di questa sera, rottamando (altro termine caro a questa Giunta) l’atteggiamento da muro di gomma che di certo non potrà contenere l’evidenza del loro fallimento che proprio come il bovino bersaniano da settimane pascola nell’anticamera del Sindaco sotto gli occhi di tutti».