Pro Patria, diretta Rai e “Giornata Biancoblu” per l’ultima in casa

Sabato 27 aprile (ore 16.30) la Pro Patria giocherà l’ultima partita casalinga del campionato. Avversario di turno il Pisa, formazione che veleggia nelle parti altissime di classifica. Potrebbe essere l’ultima di campionato in casa, non quella stagionale: dipenderà dai playoff e dall’andamento delle ultime due di campionato.

In ogni caso sarà un sabato da vivere quello allo “Speroni”. Non solo per la sfida storica contro i nerazzurri toscani.

La Rai ha scelto Pro Patria – Pisa come gara più interessante di giornata e la trasmetterà in diretta su RaiSport. La società bustocca ha inoltre scelto la gara come seconda “Giornata Biancoblu”: Sia gli abbonati che i non abbonati dovranno pagare il titolo d’ingresso allo stadio.

La gara promette bene, tra due squadre in salute che vogliono migliorare il proprio posto in classifica. La Pro Patria cerca il settimo posto, il Pisa invece punta la terza piazza, occupata ora dalla Pro Vercelli, avanti un punto ma con una gara in più.