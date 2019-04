Prospettiva Popolare incontra i cittadini

Riceviamo e pubblichiamola nota della lista “Prospettiva Popolare”

Serata di presentazione della lista civica Prospettiva Popolare Cuveglio quella di mercoledì 10 aprile. All’ordine del giorno c’era la presentazione della squadra, del candidato sindaco e soprattutto la presentazione dettagliata del programma che insieme realizzeranno.

Punto di forza del nuovo gruppo è l’apertura di dialogo e il confronto con la popolazione. Prova dell’interesse suscitato sono le numerose persone che hanno preso parte alla serata. In molti si sono intrattenuti a presentazione conclusa per poter parlare direttamente con il candidato sindaco e tutti i rappresentanti di lista presenti.

Molto buona anche la performance della diretta Facebook, che resterà online per permettere a tutti di potersi informare direttamente e in qualunque luogo. Prospettiva Popolare Cuveglio sta costruendo, partendo dalla concretezza e dal dialogo, un nuovo piano di azione per Cuveglio ed è per questo che invita la popolazione a partecipare attivamente ai prossimi incontri a partire dal prossimo appuntamento che si terrà il 29 aprile presso l’oratorio di Cuveglio il cui tema riguarderà tutte le associazioni sociali attive sul territorio; partecipare è parte del cambiamento!