Rinviata la staffetta alla Pro Loco: il presidente Conte resta al suo posto

Si è tenuto nella serata di giovedì 11 aprile presso la sala consiliare comunale l’incontro tra la Pro Loco e la popolazione di Comabbio fortemente voluto dal presidente Carlo Conte con il duplice obbiettivo di mostrare ai cittadini la situazione di stand by dell’associazione dovuta alle sue dimissioni (qui articolo precedente –> La Pro loco di Comabbio cerca un nuovo presidente) e di cercare tutti insieme una soluzione.

L’incontro è iniziato con le parole del sindaco Marina Paola Rovelli che ha ringraziato i presenti e spiegato il rapporto di ottima collaborazione esistente tra amministrazione comunale e Pro loco.

«Perché siamo qui? Per permettere alla Pro loco di andare avanti, l’obbiettivo è proseguire. Non ci penso neanche a finire tutto qui, non voglio indire un’assemblea soci dove all’ordine del giorno c’è lo scioglimento della Pro loco», queste le parole con le quali il presidente dimissionario ha aperto il confronto.

E di un vero e proprio confronto si è trattato: da un lato Conte ha esposto il perché delle sua decisione chiarendo che non ci sono motivi nascosti, litigi o incomprensioni con gli enti territoriali, ma che è stata una scelta sofferta e legata esclusivamente a impedimenti lavorativi, dall’altro i concittadini hanno esposto le loro perplessità nel proporsi a prendere la responsabilità di un ruolo di guida.

È stata una discussione molto sentita dove in molti hanno spiegato quanto il futuro dell’associazione sia nel cuore di tutti, “ma che un conto è partecipare, un conto è candidarsi come nuovo presidente”. Tra i motivi frenanti: lavoro, famiglia, paura di non essere all’altezza del ruolo e timore del confronto con i risultati ottenuti da chi ci è stato prima.

Un’ora e mezza di discussione in cui l’attuale presidente si è mostrato aperto alle proposte di tutti e ha chiarito la volontà di seguire nei primi passi il suo eventuale sostituto per non lasciarlo solo ad intraprendere un percorso nuovo e per molti versi sconosciuto.

Nonostante questo, però, la soluzione è sembrata lontana nel corso di tutta la serata, fino al momento in cui Conte ha stupito tutti: «L’incontro quindi non prevede una conclusione? Dunque vi dico questo: il mio mandato scade a marzo del 2021. Quello che posso fare ora è finirlo, ma non vi posso garantire tutti gli eventi fatti fino ad oggi. restiamo insieme almeno fino al 2021 e vi invito ad entrare in Pro loco prima di tutto come soci. Se i ragazzi del consiglio di amministrazione sono d’accordo continuiamo così e mi piacerebbe che qualcuno si affiancasse».

La situazione, quindi, è temporaneamente risolta: resta Conte, resta la sua squadra, diminuiranno gli eventi organizzati per permettergli di conciliare gli impegni lavorativi e il ruolo presidenziale e tutti i cittadini sono invitati a partecipare attivamente alla vita di Pro loco.