Un incontro a Comabbio per scoprire i vantaggi della Comunità energetica rinnovabile

Manca solo l’ultimo passaggio in consiglio comunale per rendere il procedimento ufficiale, dopodiché anche il Comune di Comabbio entrerà a far parte della Comunità energetica rinnovabile dei Laghi. L’amministrazione comunale ha quindi fissato un incontro venerdì 15 novembre alle 21:00 in Sala Lucio Fontana per spiegare ai cittadini in cosa consiste questa iniziativa e quali sono le opportunità a disposizione di coloro che decideranno di aderire alla Cer.

La Cer dei Laghi è un ente no-profit costituito dal Comune di Travedona Monate in collaborazione con l’Associazione nazionale piccoli Comuni d’Italia (Anpci) con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire e l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a livello locale. All’ente possono partecipare istituzioni, aziende, associazioni e singoli cittadini collegati alla stessa cabina primaria (l’impianto che trasforma l’energia elettrica in arrivo ad alta tensione in energia a tensione più bassa, per poi distribuirla alle utenze locali): un’area che include anche il Comune di Comabbio.

Entrare a far parte di una comunità energetica rinnovabile offre diversi vantaggi sia per chi dispone di un impianto di produzione di energia elettrica, sia per chi è solamente un consumatore. In particolare, l’energia non autoconsumata prodotta dagli impianti della Cer e condivisa tra i soci verrà incentivata per 20 anni. Gli incentivi verranno versati dal Gse (gestore servizi elettrici) alla Cer, che li utilizzerà per coprire i costi di gestione, le finalità sociali, e distribuirli ai soci.

«Abbiamo svolto un’indagine – spiega il consigliere comunale di Comabbio Josè Pablo Solans Vila – e alla fine siamo giunti alla conclusione che la scelta migliore sarebbe stata quella di unire il nostro comune alla Cer dei Laghi. In questo modo sarà più facile bilanciare i livelli di energia prodotta con quelli dell’energia consumata nei vari momenti della giornata e dell’anno, ottenendo così i vantaggi maggiori».

«Visto che per accedere agli incentivi e ottenere i benefici migliori sono ammessi solamente i nuovi impianti di produzione di energia – aggiunge il sindaco di Comabbio Mariolino Deplano -, l’incontro del 15 novembre sarà anche l’occasione per invitare i cittadini di Comabbio e dei paesi vicini interessati alla Cer, che pensano di installare un proprio impianto a valutarne insieme la realizzazione, in modo da ottenere il meglio dai benefici disponibili».