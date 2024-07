È nata la Comunità energetica rinnovabile di Travedona Monate

Un momento formale, ma che rappresenta un passo importante per Travedona Monate. Giovedì 25 luglio, il sindaco Angelo Fiombo ha incontrato il delegato dell’Associazione nazionale piccoli Comuni di Italia Roberto Gregori per firmare l’accordo di costituzione della Comunità energetica rinnovabile.

La Cer è un soggetto giuridico no-profit con l’obiettivo di produrre, consumare, scambiare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile. L’energia non autoconsumata, prodotta dagli impianti della Cer, e condivisa tra i soci verrà incentivata per 20 anni. Gli incentivi verranno versati dal Gse (gestore servizi elettrici), alla Cer che li utilizzerà per coprire i costi di gestione, finalità sociali, e distribuzione ai soci. Per i soci della Cer dei comuni sotto i 5000 abitanti, come Travedona Monate, sarà inoltre possibile chiedere un contributo a fondo perduto del 40% (fino al 31 marzo 2025) per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

A impegnarsi per la realizzazione della Cer a Travedona Monate è stato in particolare il consigliere comunale Renato Aldeni, che negli ultimi anni ha lavorato a questo obiettivo insieme ai volontari del Tavolo per il Clima di Travedona Monate e col supporto della Rete per il Clima del Verbano. «Al momento – spiega Aldeni – stiamo dialogando coi comuni di Angera, Brebbia, Ranco e Taino per valutare la possibilità di coinvolgerli all’interno della Cer».

Da sinistra:, responsabile progetto Cer di Anpci;, sindaco di Travedona Monate e, consigliere comunale di Travedona Monate

Con la firma dell’accordo e la costituzione ufficiale della Cer, ora bisognerà attendere la registrazione della Comunità energetica al Gse: un passaggio necessario per permettere a coloro che aderiranno di accedere agli incentivi, compreso il contributo a fondo perduto del 40% per la realizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici. «Il Comune – sottolinea Aldeni – ha già realizzato un impianto fotovoltaico da 16,8kW alle scuole elementari con tutti i requisiti per entrare nella comunità energetica e usufruire degli incentivi».

Alla Cer possono partecipare singoli cittadini, associazioni, piccole e medie imprese, enti del terzo settore e organizzazioni religiose. Chiunque con i requisiti necessari sia interessato a unirsi alla Cer, a partire da metà agosto potrà iscriversi a questo link. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere una mail all’indirizzo cerdeilaghi@cer-anpci.it