Scontro in via Ticino, auto ribaltata e quattro feriti

Scontro tra più autovetture in via Ticino a Gallarate, zona centrale della città dei due galli.

Una delle macchine coinvolte si è ribaltata, finendo su un fianco a bordo strada. Le altre due, entrambe incidentate, sono rimaste in mezzo alla carreggiata.

Soccorse dai sanitari in tutto 4 persone. Non ci sono feriti gravi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Gallarate per regolare il traffico e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.