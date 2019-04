Una settimana con tre concerti al Circolo Gagarin

Un week-end di fuoco è quello che vi aspetta al Circolo Gagarin di Busto Arsizio con ben tre concerti in programma, uno differente dall’altro: si inizia venerdì con il recupero della data di Any Other, si continua con il punk rock a km 0 di Line Out e Idravlika, si conclude domenica con un concerto internazionale per gli amanti delle sonorità post-rock e metal sperimentali in compagnia di Ànteros [esp] e This Broken Machine.

Non di sola musica è fatto Circolo Gagarin. Giovedì sera vi aspetta un incontro ravvicinato del terzo tipo con Starcrash, la nostra serata dedicata a scienza e fantascienza. Domenica mattina torniamo ad occuparci del vostro benessere psico-fisico con un nuovo Workshop di Yoga Nidra & tecniche di meditazione.

Ecco il calendario completo

Giovedì 11 aprile 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, chiacchierata dalle 21.30

Starcrash: incontri ravvicinati del terzo tipo

Telefonano a casa e suonano musichette, oppure rapiscono gente a caso e prendono possesso dei nostri corpi. UFO, alieni ed extraterrestri: una vita intensa. Scienza e fantascienza tornano a scontrarsi al Circolo Gagarin. Maggiori info qui.

Venerdì 12 aprile 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

Any Other

Recuperiamo la data saltata a febbraio. Fuoriclasse assoluta nel mondo indie-rock nazionale e non solo. Adele Nigro, in arte Any Other, porta al Circolo Gagarin il suo nuovo, bellissimo disco. Maggiori info qui.

Sabato 13 aprile 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

LineOut + Idravlika

Punk-rock a km 0 per le due band locali che da anni macinano la provincia e non solo. Maggiori info qui.

Dom 14 aprile 2019 – Concerto dalle 21

Ànteros [Spagna] + This Broken Machine

Dalla Spagna con un piede a Varese, gli Ànteros portano la loro miscela esplosiva di post-rock e hardcore ad alto volume. Aprono i milanesi This Broken Machine, metalcore contaminato. Maggiori info qui.