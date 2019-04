Spaccio nei boschi, giovane pusher nella rete dei carabinieri

Ancora uno spacciatore dei boschi nella rete dei Carabinieri e ancora una volta a Castellanza.

Nel contesto della ordinaria e costante attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità delle aree boschive, i militari della Stazione di Castellanza hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un giovanissimo pusher, 19enne, incensurato, residente nel medesimo Comune di Castellanza.

I militari durante il servizio perlustrativo hanno controllato più volte un veicolo notato nella zona e, dopo aver perquisito il conducente, hanno rinvenuto 35 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 340 euro in denaro contante, provento dell’attività di spaccio.

L’intero materiale è stato sequestrato, mentre il giovane è stato arrestato e condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari. In mattinata sarà sottoposto a giudizio direttissimo presso il Tribunale di Busto Arsizio.