Sparo nella notte, ferito trentottenne

Un trentottenne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio nel cuore della notte tra sabato e domenica per una ferita d’arma da fuoco alla coscia.

L’uomo, di origini lucane e di professione ristoratore è stato accompagnato nella struttura ospedaliera del Medio Verbano da una donna: non è in pericolo di vita ma la ferita è profonda e i medici hanno deciso per il ricovero all’ospedale di Varese.

Il ferito avrebbe riferito di essere stato colpito attorno all’una di notte sul lungolago di Laveno Mombello: una versione dei fatti che i carabinieri della compagnia e della stazione di Laveno Mombello stanno accuratamente accertando attraverso le indagini.

Una ricostruzione necessaria per risalire alla precisa dinamica dei fatti che passerà attraverso la ricerca – tuttora in corso – di elementi che possano palesare lo svolgersi dei fatti nel luogo indicato dalla vittima.

Ignoto il calibro dell’arma da fuoco; altri elementi stanno emergendo in queste ore grazie alle sommarie informazioni testimoniali che i militari stanno raccogliendo.

È escluso il movente del regolamento di conti fra malavitosi o del reato consumato nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti: il ferito ha un posto di lavoro in Canton Ticino.

Senza alcuna conferma ufficiale, sarebbe invece il movente passionale quello su cui si sta muovendo l’attività investigativa dell’Arma. Il reato attorno al quale gravitano le indagini è quello delle lesioni personali gravi che viene perseguito d’ufficio quando la prognosi della persona offesa è superiore ai venti giorni. Si attendono sviluppi a breve.