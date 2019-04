On the Road Art Gallery presenta Davids_Draws

L’Associazione Culturale On the Road Art Gallery presenta allo Spazio Progetto 96 in via Postcastello 10 (cortile interno) a Gallarate la mostra a “#Louder” di Davids_Draws, la prima personale dell’artista che, sebbene esordiente, sta attirando su di sé molto interesse fra i fruitori dell’arte contemporanea, presentazione critica di Federica Armiraglio e Fabrizio Galli.

Le sue opere volgono verso un’arte che stimola le capacità percettive individuali, mediante la consapevolezza di un’espressione artistica libera e spontanea.

«Davids_Draws, giovane artista emergente – afferma Fabrizio Galli – con questa mostra porta a Gallarate una ventata di freschezza con le sue opere di doodle art, letteralmente arte dello scarabocchio. La sua spontanea gestualità, documentata anche da un video, racchiude in sé l’immaginazione che diventa creatività attraverso un tratto personale che sfocia in immagini fantastiche rappresentative, in una analisi introspettiva, della personalità inconscia dell’artista, senza tralasciare un risultato estetico accattivante che origina un’opera ineguagliabile e rigorosamente personale».

Federica Armiraglio è curatrice ed autrice del catalogo della mostra. L’esposizione, che prosegue fino al giorno 11 maggio , è visitabile da giovedì a sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00, gli altri giorni, compreso la domenica, si riceve su appuntamento telefonando a Fabrizio Galli cell. 3387617034 e a Silvana Papa cell. 3398642458.