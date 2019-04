Tombola! Festa riuscita…

Grande entusiasmo per l’iniziativa “la Tombolata di Pasqua” ideata dal Comitato “Diamoci una mano varesini” e realizzata dall’associazione 23&20.

I commercianti aderenti al comitato hanno messo in palio premi per 1.800€ circa, distribuiti tra ambi, terni, quaterne, cinquine e 3 tombole oltre alla Super Tombola, distribuite a decine di cittadini presenti.

“Un pomeriggio di sole, nel quale abbiamo condiviso allegria e senso di aggregazione, con diverse generazioni unite con un gioco della tradizione” commentano gli organizzatori “sicuramente un’iniziativa che merita continuità, per diventare un appuntamento fisso delle prefestività varesine”

Un evento completamente gratuito per i cittadini, offerto da La Gazza Ladra e Gioielleria Marelli, insieme al supporto dei tanti commercianti che hanno aderito, offrendo i premi per tutti i gusti: dal cappellino alla candela di design, passando dai buoni spesa per prodotti, servizi o pranzi, gite con le funivie di Laveno, zaini, pastelli, buoni per il Mini Golf gioielli, porta tablet e sciarpine in cashmere.

La super Tombola, un bracciale in coccodrillo, è stato offerto dal Calzolaio di Varese e vinto da una coppia che festeggiava l’anniversario di matrimonio.

“Sicuramente una bella iniziativa” conclude Sonia Milani, Presidente dell’Associazione 23&20 organizzatrice “riuscita grazie ad Alessandra Ceccuzzi, Daniela Marelli, Benedetta Giannini e nata dall’idea di Francesco Agostini. Come sempre l’unione fa la forza! Questo è stato il nostro modo di augurare a Varese ‘Buona Pasqua’!”