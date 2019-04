Quando “Varese era il New Jersey”, revival rap con Tormento e JAx

Una vera e propria “chicca” per tutti gli amanti del rap. Si intitola “Acqua su Marte” il nuovo brano di Tormento, il rapper cresciuto a Varese che dagli anni ’90 ha portato il nome della città alla ribalta, grazie al successo dei Sottotono.

Il suo nuovo brano vede una collaborazione d’eccezione, ad accompagnarlo tra le rime infatti, c’è “il nonno” del rap: J-AX.

Una canzone che è stata accolta dai fan con grande entusiasmo, visto che ci sono voluti vent’anni per sentirli cantare insieme. Entrambi infatti, fanno parte della “vecchia scuola” dell’hip hop. Quella che negli anni ’90 aveva portato questo genere in Italia. Tra le curiosità del brano c’è una citazione di Varese quando J-AX canta: “…non andavamo via come i graffiti sul metrò, Varese era il New Jersey, Milano New York…”.