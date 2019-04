Torna la rassegna “Teatro nei cortili”

Torna a Besnate e a Tradate il “Teatro nei cortili”, organizzata dall’associazione Oplà, con i Comuni con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Quattro gli appuntamenti proposti, tra Besnate e Tradate.

UN LEONE IN BIBLIOTECA

“La signorina Brontolini, capo-bibliotecaria, è molto severa sulla questione delle regole. In biblioteca non è permesso correre e non si può alzare la voce. Ma quando un giorno compare un leone, nessuno è più sicuro di quel che si deve fare, perché… nessuna regola parla di leoni!”

Lettura animata a cura di Oplà

Il 4 maggio ore 16.00

Presso il cortile di Via Genolini 3, Besnate

Ingresso gratuito

IL CIRCO IN CIELO

“Uno sgangherato venditore ambulante, arriva in mezzo al pubblico per cercare di vendere della merce da quattro soldi. Tra gli oggetti della sua collezione, per ultimo, mostra quello che all’apparenza sembra essere un normalissimo cappello: sarà la sua storia a renderlo speciale. Grazie ad esso, infatti, verrà raccontata l’avventura del sig. Sebastiano, un uomo molto ricco e potente con un solo desiderio: quello di comprare ogni cosa! Questa sua fissazione lo porterà a comprare anche il cielo, nel quale, a sorporesa, troverà un fantastico circo abitato da clown, giocolieri e acrobati. Questo viaggio nel mondo del circo, alla scoperta dei suoi buffi personaggi, porterà il sig. Sebastiano a guardare la vita da un altro punto di vista.”

Spettacolo a cura di Oplà

Il 5 maggio ore 17.30

Presso la Piazza del Battistero (Piazza Santa Maria al Castello) Besnate

Ingresso gratuito

CHE SCOTCHATURA

“Boris Pantapoulin Burattinaio d’antica tradizione burattinesca arriva in piazza, saluta il suo pubblico e si prepara. Tra 5 minuti s’inizia!

Il nostro Boris, involontario clown, dovrà combattere contro la baracca che non vuole farsi montare e con tutti gli oggetti che sembrano vivere di vita propria, ribellandosi al suo volere. Sarà l’aiuto del suo fidato scotch che gli permetterà di vincere la battaglia e, anche se malconcio, potrà finalmente iniziare.

Ed ecco entrare il burattino. Un momento… anche a lui iniziano a capitare imprevisti imprevedibili…” Uno spettacolo in cui la poesia del teatro insegnerà come vivere la Vita

Spettacolo a cura della Compagnia Teatrale Eccentrici Dadarò

11 maggio ore 16.00

Presso il Cortile in Via Fontana 5, Besnate

Ingresso gratuito

IL VASO DI MAGGIORANA

“Con questo spettacolo divertente si ha l’occasione di ascoltare una fiaba italiana e di conoscere le principali maschere della commedia dell’arte.

In questa storia, una ragazza intraprendente non si lascia abbindolare dal suo nobile corteggiatore e una serie di scherzi e astuti travestimenti condurranno ad un finale inaspettato: “stella Diana, quante foglie ha la tua maggiorana?”“oh mio nobile cavaliero, quante stelle vi è nel cielo?” Questo divertente dialogo è solo l’inizio di un corteggiamento tutt’altro che banale!”

Spettacolo a cura di Teatro del Sorbo selvatico

19 maggio ore 16.00

Presso il Cortile in Via Crosti 1, Tradate

Ingresso gratuito