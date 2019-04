Il tour Cortomaggiore fa tappa in biblioteca

Il tour di Cortomaggiore, la rassegna itinerante di cultura e cortometraggi nata sulle rive del Verbano, fa tappa a Somma Lombardo.

Domenica 7 aprile, alle 21, è in programma una serata dedicata a sei corti selezionati (Time Lapse – Pietro Di Bari; The Lost Song – Giacomo Coarezza; TIABD – Samuele P.Perrotta; In rari casi – Film Art Academy; El sueno espacial – Ignacio Malagon; Venti d’Insubria – Agostino Alloro).

L’appuntamento è alla biblioteca Aliverti di via Marconi 2. Info qui