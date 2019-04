Tre uova e un nido, micro teatro e laboratorio

Nel pomeriggio di giovedì 1 maggio, alle ore 15, il Monastero di Torba propone alle famiglie “Mi racconti una storia?”, uno spettacolo di micro teatro per genitori e bambini seguito dal laboratorio artistico a cura di Sara Ghioldi.

Lo spettacolo si intitola “Tre uova e un nido” ed è ispirato al celebre libro di Éric Battut “Oh, che uovo!”, capace di parlare di tolleranza ai bambini. Perché da ogni uovo nasce un uccellino diverso. Saranno in grado tutti e tre di andare d’accordo tra loro?

Ingresso e attività per bambini 8 euro (3 euro per iscritti FAI e residenti di Gornate Olona), per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria: 7 euro a persona (gratuito per iscritti FAI e residenti di Gornate Olona).

Il Monastero di Torba è in via Stazione 2, a Gornate Olona.

Per info e prenotazioni: faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301