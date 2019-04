Valeria da Tarzan al boss di Gomorra

Dalla colazione sull’albero, a Gomorra. L’attrice Valeria Colombo, figlia dei burattinai Chicco e Betty di Cazzago Brabbia, è comparsa nel terzo episodio di “Gomorra 4”. Lo ha scritto lei stessa in un post su Instagram dove dice: “Me la sono vista brutta” e ha ben ragione visto che nell’episodio fa la “smorfiosa” in un bar di Bologna con il compagno della nuova regina di Secondigliano, “donna Patrizia”.

Valeria è stata scelta come moglie di Tarzan negli ultimi spot della Galbusera, produttrice delle Gocciole.

Visualizza questo post su Instagram MeLaSonoVistaBrutta