“Con il Vharese si nuota” nel doppio appuntamento di Sesto Calende

Torna – domenica 7 aprile – un appuntamento ormai classico per gli sportivi con disabilità intellettivo-relazionale: il centro sportivo “Wave” di Sesto Calende è infatti pronto a ospitare l’11a edizione del trofeo “Con il Vharese si nuota” e i suoi 200 atleti iscritti.

Si profila una edizione ricchissima, dunque, per un meeting nel quale saranno assegnati anche i titoli regionali per il settore Promozionale: ciò avverrà nelle gare della mattina che inizieranno alle 9,15 per terminare alle 12,30 circa. Nel pomeriggio invece spazio (dalle 14,30 alle 18) agli Agonisti per le gare inserite nel circuito lombardo della Fisdir, la cosiddetta “Nord Cup”.

In tutto saranno 15 le società lombarde che parteciperanno all’appuntamento natatorio, organizzato come di consueto dalla “Varese con l’acca” (questa la esatta lettura del termine “Vharese”) della presidente Anna Sculli in stretta collaborazione con la municipalità di Sesto Calende che, tra l’altro, è “Comune europeo dello sport 2019” e che sarà rappresentato per l’intera giornata dall’assessore Simone Pintori.

Dal punto di vista sportivo, per Vharese c’è anche un obiettivo chiaro, quello di raggiungere il podio della Nord Cup: saranno 13 gli atleti biancorossi in gara: «Una squadra forte e numerosa – spiega il dt Sergio Finazzi – che ha già ottenuto il terzo posto nel meeting di Brescia e che si vuole ripetere nella vasca di casa. Le nostre punte di diamante sono tre staffette molto competitive».

Le gare dello “Wave” serviranno anche in ottica nazionale, visto che tra poco più di un mese sono in programma gli Assoluti agonistici che si disputeranno ad Agropoli in provincia di Salerno.