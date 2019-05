3 idee creative fai da te

Il fai da te è un ottimo metodo non solo per risparmiare (non si pagano professionisti) ma anche per mettersi alla prova e dare sfogo alla propria creatività.

Bene, cominciamo!

Lampade fai da te

La prima idea creativa è quella di realizzare delle lampade fai da te. Di sicuro recarsi in un negozio ed acquistare un lampadario può essere una buona soluzione ma costruendolo da soli si risparmia un bel po’ e allo stesso tempo si può creare un qualcosa che rispecchi perfettamente i propri gusti.

Per poter realizzare una lampada occorre prima di tutto acquistare delle lampadine, delle vecchie bottiglie ed un filo solido. Eventualmente è possibile utilizzare anche un blocco di legno per un effetto ancora migliore.

Le bottiglie vanno ripulite completamente del loro contenuto e la parte inferiore rimossa in modo tale che la lampadina possa essere inserita all’interno.

Fatto questo le bottiglie vanno collegate e fissate tramite il filo spesso. Nel caso in cui si scelga di utilizzare anche il blocco di legno bisognerà legare il filo al blocco in modo tale che la struttura sia ancora più solida ed affidabile.

Nella scelta delle bottiglie potrai sbizzarirti in base al colore che ti piace di più: verde, marrone, bianco ecc.

Scala multiuso

Un’idea creativa molto interessante è quella di realizzare una scala multiuso. Se ad esempio hai una libreria potresti pensare di utilizzarla per salire e scegliere il libro giusto oppure potresti impiegarla come porta vasi o porta asciugamani.

Per poterla realizzare è necessario acquistare delle travi in legno, chiodi, un martello e della pittura in base al colore che si preferisce.

Una volta stabilito di quanti gradini dovrà essere la scala si può passare a tagliare il legno su misura tenendo due travi più grandi per la struttura esterna e altre più piccole per i gradini:

Fatto questo si dovrà passare ad inchiodare i gradini alla struttura in modo da realizzare la scala facendo attenzione a installare dei gradini abbastanza larghi per poterci salire o appoggiare qualcosa.

La fase finale è quella relativa la decorazione. In questa fase infatti bisogna dipingere la scala con la vernice ed eventualmente creare dei decori di altri colori tenendo presente anche l’utilizzo della scala stessa.

Se ad esempio si ha intenzione di utilizzarla come porta vasi si potrebbero dipingere fiori e foglie.

Casette per uccelli

Se sei un’amante della natura non puoi perdere quest’ultima idea creativa. Soprattutto se hai un giardino (ma anche un semplice terrazzo esterno) le casette per uccelli possono essere un’ottima soluzione.

Per poterle costruire è necessario un piccolo blocco di legno dal quale partire e degli utensili per tagliare il legno.

Una volta stabilita la forma e realizzato l’ingresso per i piccoli pennuti non dovrai far altro che assicurarti che vi sia un appiglio per installarle e metterle in un punto semplice da raggiungere per gli uccellini.