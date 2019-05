Alessia Gazzola e Alice Basso arrivano alla Ubik

Due incontri imperdibili per gli amanti dei libri alla Ubik di Busto Arsizio: il primo con Alessia Gazzola e il suo ‘Lena e la tempesta’, previsto per sabato 18 maggio alle 11,00 e il secondo con la giallista Alice Basso, che il 26 maggio alle 11,00 presenterà ‘Un caso speciale per la ghostwriter’ il quinto capitolo della serie che ha per protagonista Vani Sarca.

Alessia Gazzola nella vita è medico legale. Autrice di grande successo, esordisce con L’allieva (Longanesi, 201), in cui sono raccontate le disavventure della giovane tirocinante Alice Allevi.

Alice Basso ha lavorato per diverse case editrici come redattrice, traduttrice e valutatrice di proposte editoriali. Con Garzanti ha pubblicato la serie dedicata alle avventure della ghostwriter Vani.