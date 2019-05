Alimentazione ed Eros raccontati da un cuoco, un sessuologo e un comico

Tre protagonisti di rilievo, un tema indubbiamente stimolante e la voglia di far divertire ma al contempo riflettere. Sono questi gli ingredienti di “Amore pronto in tavola (Afrodite docet …)”, lo spettacolo che viene presentato in anteprima assoluta venerdì 10 maggio a Busto Garolfo (MI) all’auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate (inizio alle 21, ingresso libero).

Il famoso sessuologo Maurizio Bossi, l’affermato cabarettista Norberto Midani e l’apprezzato chef Alessandro Di Pierro affrontano l’annosa relazione tra alimentazione e sessualità, facendo leva sull’esistenza di cibi che hanno dei presunti poteri afrodisiaci.

«Lo dicevano già gli antichi latini: “Sine Baccho ed Cerere, Venus friget”. Ovvero, per dare forza all’amore servono buon cibo e dell’ottimo vino», ricorda Adelio Fantinelli, organizzatore dello spettacolo. «Che la buona cucina riscaldi l’eros è stato chiaro forse già all’homo sapiens, ma le neuroscienze oggi sono in grado di spiegarcene il motivo. È quanto vogliamo fare con questo spettacolo che muove da tre elementi: buonumore, sessualità e alimentazione». Il garbo e la competenza del professor Maurizio Bossi, noto volto televisivo, docente e autore di libri, si mescolano con l’impertinenza e la comicità di Midani e si confrontano con chi ha fatto della cucina la sua professione, lo chef milanese Di Pierro. «La formula proposta è quella dell’infotainment: informazione/trattenimento per un pubblico curioso di conoscere, in un mondo dominato dalla chimica, i “complementi” naturali dell’amore. Il tutto condito con un grande ingrediente della sessualità umana: l’ironia», prosegue Fantinelli.

«In un’ora e mezza lo chef indica ricette irresistibili per far breccia anche nei reconditi anfratti del desiderio, Midani coinvolge il pubblico nelle sue irresistibili performance e Bossi, dopo aver indicato i mugnai quali ottimi amatori grazie alle inalazioni di particolari pulviscoli, svela il segreto del porcospino maschio. Le interviste a vip e testimonial pubblici completano la serata dove anche il pubblico è protagonista con una coinvolgente modalità d’interazione tutta da scoprire».

Parlare di scienza senza rinunciare al sorriso sulle labbra è la formula che ha spinto la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate a dare spazio a questo spettacolo. «Trattare temi anche seri, legati alla nostra salute e al nostro benessere, senza però essere troppo seriosi è il miglior modo per trasmettere messaggi importanti come quelli legati alla prevenzione, messaggi cari alla nostra Bcc», osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi. «Alimentazione e sessualità sono ingredienti importanti della nostra vita ed è giusto affrontarli in modo corretto, grazie anche alla delicatezza dei tre protagonisti».

L’inizio è alle 21, l’ingresso è libero.

Amore pronto in tavola (Afrodite docet …)

Maurizio Bossi, Norberto Midani e Alessandro Di Pierro

Venerdì 10 maggio, ore 21

Auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

Via Manzoni 50, Busto Garolfo (MI)

Ingresso libero