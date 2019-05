All’Università dell’Insubria è nato il Consiglio degli Studenti

L’Università dell’Insubria ha un Consiglio generale degli studenti: è stato nominato il 13 marzo e si è riunito per la prima volta il 7 maggio.

Questo organo di coordinamento delle rappresentanze studentesche, che racconta in modo paritario le due sedi di Como e Varese, è guidato da Antonio Pistocchi, senatore accademico e studente magistrale in Scienze ambientali.



Il Cgs è composto da 30 membri, tra cui i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione, oltre ad alcuni rappresentanti dei diversi Dipartimenti di Varese e Como.

Il Consiglio gode di autonomia gestionale e organizzativa, dispone di competenze propositive e consultive su ogni materia di interesse degli studenti e promuove rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.

Il presidente Antonio Pistocchi espone gli obiettivi prefissati dal Cgs: «In 20 anni la nostra prestigiosa Università non ha mai avuto un Consiglio generale degli studenti realmente attivo, per questo vogliamo essere, a tutti gli effetti, una macchina

dinamica e operativa. Ci proponiamo di creare e mantenere un canale

comunicativo snello e fluido sia tra studenti e rappresentanti, che tra

rappresentanti e ateneo. Sono, inoltre, fiducioso che si riuscirà a instaurare una

proficua collaborazione con il Magnifico Rettore. Tutto ciò con il fine di raggiungere

un’organizzazione capillare, che permetta di far crescere l’ateneo al passo con i suoi

studenti».