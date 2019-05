Axpo, passo doppio in direzione della salvezza

L’Axpo Legnano si avvicina alla permanenza nella Serie A2 del basket italiano. Dopo le prime due partite della serie playout contro la Baltur Cento, la squadra di coach Alberto Mazzetti si è portata sul 2-0: i biancorossi hanno vinto Gara1 lunedì scorso (95-82) e si sono ripetuti nella sera del 1° Maggio superando ancora in modo netto i ferraresi, 90-73.

Il match è stato, tuttavia, equilibrato per oltre mezz’ora, con gli Knights quasi sempre in vantaggio ma con gli ospiti rimasti per lunghissimo tempo in scia. La Axpo ha dovuto di nuovo fare a meno di Laganà (in campo invece Bozzetto) ma ha avuto 47 punti complessivi dall’accoppiata Raffa-Thomas, nonostante basse percentuali dall’arco. In doppia cifra anche il trio italiano formato dal sempre più interessante Bortolani, da Serpilli e Ferri, tutti pungenti al tiro da tre punti.

Proprio i canestri dei due stranieri e di Bortolani hanno permesso a Legnano di piazzare il break decisivo all’inizio dell’ultimo periodo di gioco (iniziato con Cento a soli 5 punti di distacco). Dopo la spallata, per l’Axpo la partita è corsa via in discesa, con Mazzetti che ha potuto regalare un minuto di gioco ai giovani della panchina.

Ora la serie playout si sposta sul campo della Baltur: gara3 è in programma sabato 4 maggio, l’eventuale quarta partita lunedì 6 maggio (entrambe alle 21). Per gli Knights quindi c’è una doppia occasione per conquistare la salvezza sul parquet di San Lazzaro di Savena; se i biancorossi però fallissero i due match ball potranno giocarsi l’ultima carta in casa, mercoledì 8 maggio al PalaBorsani.