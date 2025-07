NeoMamme e NeoPapà in università con le borse di studio della Liuc: prorogato il bando

Prorogato sino al 15 settembre il bando per accedere a 6 borse di studio che l’Università LIUC dedica per la prima volta ai neogenitori, mamme e papà in attesa o con figli fino ai 3 anni di età.

Nell’ambito del Programma NeoMamme & NeoPapà, l’Ateneo ha messo a disposizione 6 borse di studio per un valore ciascuna di 4 mila euro l’anno per ogni anno accademico frequentato, con lo scopo di corso sostenere attivamente i neogenitori nel loro percorso universitario.

Il bando, inizialmente pubblicato con scadenza al 27 giugno 2025, è stato prorogato fino al prossimo 15 settembre.

Qui tutte le informazioni per presentare domanda.

Il programma include la genitorialità derivante da affido e adozione, sempre fino ai 3 anni seguenti.

Oltre alle borse di studio, è prevista una serie di benefit: supporto di un tutor/mentor didattico, supporto psicologico e motivazionale attraverso il Servizio Counseling & Well-Being dell’Università, possibilità di recupero per appelli d’esame in caso di malattia del figlio/a o altre cause certificate (es. vaccinazioni, inserimento al nido), tutor amministrativo per iscrizioni e istanze, percorso di placement personalizzato per il (re)ingresso nel mondo del lavoro.