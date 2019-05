Bambini e digitale: dipendenze o buone prassi?

L’aula magna della scuola Fermi di Fagnano Olona mercoledì 15 maggio alle ore 20.45 apre le porte a mamme, papà educatori e insegnanti per una serata sulla genitorialità intitolata “Bambini e ragazzi vs social e nuove tecnologie: dipendenze o buone prassi?”.

A introdurre l’argomento sarà l’intervento di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva che ha dedicato al tema molta attenzione, come genitore e come professionista, raccontando il suo punto di vista in diversi libri.

Al centro del dibattito il tema del patto educativo tra adulti e minori, che si configura come “un punto di incontro e di equilibrio, un “andare verso” i bisogni, le esigenze e i desideri di bambini, adolescenti e adulti, soprattutto attraverso una presa di coscienza e responsabilità da parte delle agenzie educative”.

Evento a ingresso gratuito organizzato con il patrocinio dell’Assessorato all’istruzione e alla cultura del Comune di Fagnano Olona.