Bimba chiusa in auto, la liberano i vigili del fuoco

Una bimba chiusa in auto, po’ di agitazione, ma poi l’intervento dei vigili del fuoco ha risolto tutto senza conseguenze.

È successo a Sumirago, a mezzogiorno e mezza di lunedì 6 maggio, e non è certo il primo nè sarà l’ultimo caso di genitore alle prese con un figlio “in fuga”. La mamma attendeva l’uscita da scuola del figlio maggiore, accanto all’auto dove giocava – sul seggiolino – la figlia minore, una bimba di due anni.

Per tenerla impegnata, la mamma le ha dato anche il mazzo di chiavi dell’auto, e la piccola ha finito per premere il pulsante di chiusura delle porte. Lasciando all’esterno la madre. Comprensibilmente agitata, ma con lucidità, la donna ha subito compreso qual era la cosa migliore da fare: chiamare i vigili del fuoco, per liberare la piccola rapidamente e senza rischi. E così è stato: un’autopompa è intervenuta dal distaccamento di Somma Lombardo e ha aperto lo sportello dell’auto. Lieto fine assicurato e senza alcun rischio, come confermano gli stessi pompieri.