Bodio Lomnago riconferma Eleonora Paolelli

Eleonora Paolelli è stata riconfermata sindaco di Bodio Lomnago. La sfida con Angela Daverio è stata vinta dal candidato di “Cittadini in Movimento”.

«Ringrazio i cittadini che hanno creduto in me – ha commentato la Paolelli che ha seguito lo spoglio a Bodio – . È stata una campagna elettorale difficile ma i cittadini si sono fidati di me, ed è questo quello che conta. Voglio ribadire che tutto quel che ho fatto, l’ho fatto col cuore. Adesso si va avanti a lavorare».

Eleonora Paolelli ha preso 761 voti, contro i 522 dell’avversaria Angela Daverio di “Bodio Lomnago Viva”

