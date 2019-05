Celtic Wave, il Festival Interceltico arriva a Cassano Magnago

Dai creatori di BustoFolk, Gens d’Ys – Accademia danze irlandesi, in collaborazione con Uncle Bard & The Dirty Bastards, YUBA, Rosafanti Rugby nasce: Celtic Wave, Festival Interceltico che animerà l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago, dal 10 al 12 maggio.Il Festival Interceltico nasce grazie alla volontà e collaborazione di tante associazioni del territorio con esperienza decennale nel campo della musica e della danza tradizionale con il sostegno dell’amministrazione comunale. Questa prima edizione del Festival vedrà salire sul palco dell’area feste di Cassano Magnago artisti di fama internazionale come Hevia (Asturie), Cuig (Irlanda), Fourth Moon (Scozia, Irlanda e Italia), Gens d’Ys, Uncle Bard and the Dirty Bastards, Andrea Rock e altri ancora.

Galleria fotografica Celtic Wave 4 di 10

Tanta musica ma anche tanti spettacoli di danza tradizionale e stage, street food a tema, mercato artigianale per festeggiare degnamente il tempo di Beltane.

Ringraziamo in particolare la Città di Cassano Magnago, il Distretto del Commercio e la Consulta Comunale Attività Economiche per aver reso questo progetto possibile.

L’evento si terrà in una grande area feste attrezzata e con oltre 1600mq di superficie al coperto. Tutti i concerti e spettacoli sono garantiti anche in caso di pioggia.

Programma del Festival

Venerdì 10 maggio

18.30: Apertura porte

dalle 18.30 Food truck e mercato artigianale

19.00 – 20.00 Stage di danze Irlandesi con Gens d’Ys – Accademia Danze Irlandesi

21.00 – 22.30 Gens d’Ys irish dance show (ITA)

22.30 – 00.00 Fourth Moon (IRL)

00.00 – 01.00 Free Session

Sabato 11 maggio

17.00: Apertura porte

dalle 17.30 Food truck e mercato artigianale

17.30 – 18.30 Stage Danze Irlandesi con Gens d’Ys

19.00 – 20.00 Fourth Moon (IRL)

20.00 – 20.30 Esibizione Gens d’Ys (ITA)

20.30 – 21.30 Andrea Rock (ITA)

21.30 – 23.00 Cúig (IRL)

23.00 – 00.30 Uncle Bard & The Dirty Bastards (ITA)

00.30 – 02.00 Andrea Rock Irish dj set

Domenica 12 maggio

12.00: Apertura porte

dalle 12.30 Food truck, mercato artigianale e degustazione di whiskey.

15.00 – 16.00 Stage danze Irlandesi per bambini

16.00 – 17.00 Stage Danze Irlandesi Adulti con Gens d’Ys

17.00 – 18.00 Silly Farm (ITA) – Festa a ballo irlandese

18.15 – 19.15 Cúig (IRL)

20.30 – 21.00 Esibizione Gens d’Ys (ITA)

21.00 – 22.45 Hevia (ESP)

Tutte le manifestazioni si terranno anche in caso di maltempo.