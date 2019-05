Il Comune assume il giornalista Davide Giuliani

Il comune di Varese ha assunto a tempo determinato un nuovo addetto alla comunicazione: si tratta di Davide Giuliani, giornalista, collaboratore della Prealpina.

Il provvedimento è stato preso nei giorni scorsi come figura dalla delibera di giunta nella seduta del 7 maggio. Il compito del nuovo addetto – come recita la delibera stessa – è quello di «Tenere i rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione, sia quelle relative all’incarico stipulato con il collaboratore esterno che ha ad oggetto la formulazione del più ampio e complesso Piano della Comunicazione che ricomprende le scelte strategiche in ordine alle modalità e le azioni da intraprendere per i diversi target comunicativi, nonché un accompagnamento costante nell’individuazione delle linee strategiche rivolte alla creazione del brand Varese ed alla sua costante diffusione, laddove invece, come sopra già accennato, il ruolo della nuova figura si pone nell’ambito di una rinnovata implementazione delle funzioni di accountability che, per espressa previsione normativa, oggi contraddistinguono l’attività delle amministrazioni pubbliche».

Tale funzione: «Sarà esercitata attraverso la costante partecipazione del soggetto alle sedute degli organi collegiali dell’ente, luoghi in cui le strategie prendono forma anche attraverso il dibattito politico, e per il tramite della sua costante interrelazione con le unità organizzative del Comune, luoghi in cui quelle strategie trovano concreta attuazione attraverso la loro traduzione in provvedimenti formali».