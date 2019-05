“Danze dal mondo” per il Concerto di primavera della Filarmonica

“Danze dal mondo” è il filo conduttore del Concerto di Primavera che la Filarmonica Saltriese, diretta dal Maestro Massimiliano Legnaro, offrirà al pubblico sabato 4 maggio. L’appuntamento è per le 21 alla Palestra comunale di Saltrio, per una serata di grande musica ad ingresso libero.

«Il concerto di primavera della Filarmonica Saltriese ha il preciso obiettivo di celebrare, insieme con la cittadinanza di Saltrio, il privilegio di poter fare musica – e quindi cultura – insieme – spiegano i responsabili dell’affiatata formazione musicale – Il programma musicale vede la presenza di grandi autori del panorama musicale, noti e meno noti, ma sicuramente di grande valore artistico. L’apertura del concerto è affidata alla brillante marcia “Second Century” del compositore statunitense Alfreed Reed, che ha dedicato tanta parte della sua opera alla banda. Ecco allora che la danza, in ogni sua forma ma specialmente nella sua declinazione musicale, diventa di volta in volta la portavoce di valori morali e religiosi, di istanze rituali, di esigenze pratiche, oppure elemento di distinzione sociale, e così facendo non può che rispettare il mondo in cui viviamo. Questo e tanto altro nel nostro Concerto di Primavera».