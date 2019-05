Denunciata sospetta scassinatrice

«Che fate qui?»

«Stiamo cercando un B&b».



Ma lui non le ha creduto, le ha seguite e fatte denunciare dalla polizia.

È successo a Giubiano, Varese, lo scorso 4 maggio quando due donne di nazionalità croata hanno insospettito il marito di una signora che le aveva notate.

L’uomo, dopo aver visto le due ragazze salire su di un autobus le ha pedinate per avvisare la polizia. Una volta scese dal torpedone le due sono state bloccate dagli agenti.

Una delle due N.D. 23 anni è stata trovata in possesso di un cacciavite, due leve di metallo con pinta acuminata, una socia e guanti in pelle.

Tutti gli oggetti del mestiere del provetto scassinatore.

È quindi scattata la denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e il questore ha firmato un foglio di via da Varese per tre anni.