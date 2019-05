I dipendenti comunali comprano una pagina per “salutare” il sindaco

È di certo insolito: i dipendenti di un Comune che prendono carta e penna, scrivono un messaggio al loro sindaco e lo fanno pubblicare (come pubblicità) su un giornale.

Succede ad Arsago Seprio e la mossa particolare è giustificata dall’anomalo profilo del sindaco uscente, Claudio Montagnoli, che ha indossato la fascia tricolore per ben quattro mandati. Vincendo sfide elettorali molto animate, ma anche mettendo insieme una lista civica (come all’ultimo mandato) che ha riunito quasi tutto il paese.

Ora la legge non permette più di altri mandati consecutivi e così Montagnoli si è chiamato fuori dalla competizione elettorale – rinunciando anche a candidarsi come “semplice” consigliere. «Soltanto un semplice grazie», dicono i dipendenti comunali nell’annuncio a pagamento pubblicato – con tanto di firme, una trentina – sul quotidiano La Prealpina.

Un attestato di affetto. Anche perché Montagnoli non ha nascosto un certo dispiacere per lo scenario ad Arsago, dove la competizione si è animata con due liste che raccolgono esponenti dell’amministrazione uscente, gli uni a sfidare gli altri, dopo una fase in cui addirittura si ipotizzava un candidato unico. Di fronte alla pagina, a quell’attestato di ringraziamento e affetto, il sindaco uscente non ha potuto nascondere l’emozione.

