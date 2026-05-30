Letture dantesche ed esibizioni coreografiche ad Arsago Seprio
Il programma del fine settimana letterario prevede sabato 13 giugno l'approfondimento di due celebri canti dell'Inferno
La Pro Loco di Arsago Seprio presenta un appuntamento incentrato sulla tradizione letteraria italiana. Sabato 13 giugno, alle 21, l’area di viale Rimembranze, situata nei pressi della basilica di San Vittore, ospita l’evento intitolato «Una notte con Dante». La manifestazione si sviluppa attorno alla lettura, alla riflessione e alla condivisione dei capolavori della poesia classica.
Il programma della serata prevede l’analisi e l’approfondimento dei Canti I e XXVI dell’Inferno. L’apertura dei lavori, con le prefazioni e l’introduzione alla serata, viene gestita dalla giornalista e scrittrice Sara Magnoli. Successivamente, la lettura e l’interpretazione dei testi danteschi sono affidate a Gianni La Rocca e Daniela Bertini.
La componente letteraria si integra con i momenti dedicati alle esibizioni di ballo curate da ArsaGym. L’iniziativa, definita dagli organizzatori come un «momento di incontro, condivisione e valorizzazione della cultura letteraria italiana», si svolge all’aperto in uno spazio caratteristico del paese.
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